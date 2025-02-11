وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48,219 شهيدا و111,665 جريحا منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 13:12

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48,219 شهيدا و111,665 جريحا منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ 12 mins 11 February، 2025
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