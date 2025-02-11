الشيخ علي ضاهر: سيكون التجمع الرئيسي داخل مدينة الرئيس كَميل شمعون الرياضية وهو المكان الانسب لاستيعاب بعض الحضور – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 11:40

الشيخ علي ضاهر: سيكون التجمع الرئيسي داخل مدينة الرئيس كَميل شمعون الرياضية وهو المكان الانسب لاستيعاب بعض الحضور

منذ 11 mins 11 February، 2025
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