الشيخ ضاهر: قيادة حزب الله تقر تشكيل اللجنة العليا لمراسم تشييع الشهيد الأسمى والشهيد الهاشمي وهي مقسمة على 10 لجان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 11:38

الشيخ ضاهر: قيادة حزب الله تقر تشكيل اللجنة العليا لمراسم تشييع الشهيد الأسمى والشهيد الهاشمي وهي مقسمة على 10 لجان

منذ 12 mins 11 February، 2025
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