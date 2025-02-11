الشيخ ضاهر: سيبقى يومُ وداع سيد شهداء الأمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وأخيه وسنده الأمين العام لحزب الله السيد هاشم صفي الدين يلهمُ الأحرار في العالم لعقود كثيرة مقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 11:38

الشيخ ضاهر: سيبقى يومُ وداع سيد شهداء الأمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وأخيه وسنده الأمين العام لحزب الله السيد هاشم صفي الدين يلهمُ الأحرار في العالم لعقود كثيرة مقبلة

منذ 13 mins 11 February، 2025
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