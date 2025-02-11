AFP: إغلاق مطار سكوتسديل الأميركي بعد حادث تصادم بين طائرتين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2025 - 02:26

AFP: إغلاق مطار سكوتسديل الأميركي بعد حادث تصادم بين طائرتين

منذ 7 mins 11 February، 2025
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