المتحدث باسم جيش العدو “الإسرائيلي”: تقرر رفع مستوى التأهب وفرض حظر خروج للقوات المقاتلة والوحدات العملياتية في منطقة قيادة الجنوب وتعزيز القوات بشكل كبير لتنفيذ مهام “الدفاع” في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 23:12

المتحدث باسم جيش العدو “الإسرائيلي”: تقرر رفع مستوى التأهب وفرض حظر خروج للقوات المقاتلة والوحدات العملياتية في منطقة قيادة الجنوب وتعزيز القوات بشكل كبير لتنفيذ مهام “الدفاع” في المنطقة

منذ 9 mins 10 February، 2025
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