حماس: أحصينا تجاوزات الاحتلال وزودنا الوسطاء بها أولا بأول لكن الاحتلال واصل تجاوزاته – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 21:36

حماس: أحصينا تجاوزات الاحتلال وزودنا الوسطاء بها أولا بأول لكن الاحتلال واصل تجاوزاته

منذ 28 mins 10 February، 2025
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