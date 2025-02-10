المتحدث باسم جيش العدو “الإسرائيلي”: بعد رصد غير اعتيادي تقوم قوات الجيش بتمشيط منطقة يد مردخاي بغلاف غزة لاستبعاد أي حدث أمني والتفاصيل قيد الفحص – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 21:36

المتحدث باسم جيش العدو “الإسرائيلي”: بعد رصد غير اعتيادي تقوم قوات الجيش بتمشيط منطقة يد مردخاي بغلاف غزة لاستبعاد أي حدث أمني والتفاصيل قيد الفحص

منذ 57 mins 10 February، 2025
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