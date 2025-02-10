اعلام العدو: عائلات الأسرى تغلق شارعاً في “تل أبيب” للمطالبة باستكمال مراحل صفقة التبادل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 19:54

اعلام العدو: عائلات الأسرى تغلق شارعاً في “تل أبيب” للمطالبة باستكمال مراحل صفقة التبادل

منذ 5 mins 10 February، 2025
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