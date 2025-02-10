القناة ١٤ العبرية : التقديرات في “إسرائيل” أن بيان حماس جاء ردا على خطة ترامب بشأن غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 10 2025 - 19:56

القناة ١٤ العبرية : التقديرات في “إسرائيل” أن بيان حماس جاء ردا على خطة ترامب بشأن غزة

منذ 22 mins 10 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة