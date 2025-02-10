وكالة الأونروا: تهجير نحو 40 ألف فلسطيني قسرا من شمال الضفة الغربية مع تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 18:14

وكالة الأونروا: تهجير نحو 40 ألف فلسطيني قسرا من شمال الضفة الغربية مع تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية

منذ 27 mins 10 February، 2025
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