“يسرائيل هيوم” عن وزراء: بموجب القائمة لن يبقى لدى “إسرائيل” أي أسير من نحو 360 محكوما عليهم بالسجن المؤبد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 16:30

“يسرائيل هيوم” عن وزراء: بموجب القائمة لن يبقى لدى “إسرائيل” أي أسير من نحو 360 محكوما عليهم بالسجن المؤبد

منذ 22 mins 10 February، 2025
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