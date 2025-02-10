وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,208 شهيدا و 111,655 مصابا منذ ٧ أكتوبر عام 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 16:28

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,208 شهيدا و 111,655 مصابا منذ ٧ أكتوبر عام 2023

منذ 42 mins 10 February، 2025
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