“يديعوت أحرونوت” العبرية: اشتباكات بين عائلات ضحايا 7 أكتوبر داخل الكنيست بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية أو بديلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 14:38

“يديعوت أحرونوت” العبرية: اشتباكات بين عائلات ضحايا 7 أكتوبر داخل الكنيست بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية أو بديلة

منذ 31 mins 10 February، 2025
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