حزب الله: كان لدعم ايران الدور الكبير في تحقيق الانجازات والانتصارات التي غيرت معادلات الصراع في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 14:38

حزب الله: كان لدعم ايران الدور الكبير في تحقيق الانجازات والانتصارات التي غيرت معادلات الصراع في المنطقة

منذ 60 mins 10 February، 2025
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