حزب الله: ايران كانت شريكا في كل انتصارات حركات المقاومة لا سيما في لبنان حيث وقفت الى جانبها منذ انطلاقتها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 14:38

حزب الله: ايران كانت شريكا في كل انتصارات حركات المقاومة لا سيما في لبنان حيث وقفت الى جانبها منذ انطلاقتها

منذ 1 ساعة 10 February، 2025
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