إذاعة الجيش الإحتلال: نعمل في غزة الآن بأقل عدد من القوات منذ أكتوبر عام 2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 12:44

إذاعة الجيش الإحتلال: نعمل في غزة الآن بأقل عدد من القوات منذ أكتوبر عام 2023

منذ 13 mins 10 February، 2025
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