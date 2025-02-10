المستشار الألماني “أولاف شولتس”: مقترح الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان قطاع غزة فضيحة مدوية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 12:44

المستشار الألماني “أولاف شولتس”: مقترح الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول تهجير سكان قطاع غزة فضيحة مدوية

منذ 15 mins 10 February، 2025
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