البيان الختامي لمسيرات “انتصار الثورة الإسلامية” في إيران: ندين خطة أميركا لتغيير خريطة غرب آسيا والعالم ونعلن أننا لا نعتبر التفاوض مع الحكومة الأميركية المستكبرة أمراً عاقلاً أو ذكياً أو مشرّفاً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 12:44

البيان الختامي لمسيرات “انتصار الثورة الإسلامية” في إيران: ندين خطة أميركا لتغيير خريطة غرب آسيا والعالم ونعلن أننا لا نعتبر التفاوض مع الحكومة الأميركية المستكبرة أمراً عاقلاً أو ذكياً أو مشرّفاً

منذ 36 mins 10 February، 2025
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