الوكالة الوطنية: استكمل الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 12:44

الوكالة الوطنية: استكمل الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي

منذ 51 mins 10 February، 2025
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