بزشكيان: الولايات المتحدة تزعم أنها تسعى إلى السلام بينما تقف إلى جانب المجرمين في “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 10:46

بزشكيان: الولايات المتحدة تزعم أنها تسعى إلى السلام بينما تقف إلى جانب المجرمين في “إسرائيل”

منذ 8 mins 10 February، 2025
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