بزشكيان: ترامب يخطط للمؤامرات ضد الثورة ويزعم بأنّه يريد الحوار مع إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 10:46

بزشكيان: ترامب يخطط للمؤامرات ضد الثورة ويزعم بأنّه يريد الحوار مع إيران

منذ 11 mins 10 February، 2025
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