مصادر فلسطينية: استهداف قوات الاحتلال بعبوات متفجرة في واد السيلة الحارثية غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 01:46

مصادر فلسطينية: استهداف قوات الاحتلال بعبوات متفجرة في واد السيلة الحارثية غرب جنين

منذ 1 ساعة 10 February، 2025
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