مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال المسيرة تلقي قنابل على المنازل في مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 00:14

مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال المسيرة تلقي قنابل على المنازل في مخيم جنين

منذ 28 mins 9 February، 2025
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