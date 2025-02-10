ترامب: سألتقي محمد بن سلمان والسيسي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 00:14

ترامب: سألتقي محمد بن سلمان والسيسي

منذ 35 mins 9 February، 2025
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