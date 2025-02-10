ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وقد أمنح أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2025 - 00:14

ترامب: ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وقد أمنح أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها

منذ 37 mins 9 February، 2025
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