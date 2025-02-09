مراسل المنار: إطلاق نار كثيف من قوات العدو استهدف محيط الساتر الترابي عند المدخل الشمالي لبلدة يارون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 18:06

مراسل المنار: إطلاق نار كثيف من قوات العدو استهدف محيط الساتر الترابي عند المدخل الشمالي لبلدة يارون

منذ 25 mins 9 February، 2025
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