مراسل المنار: قوات العدو تعمد إلى نقل مواد متفجرة إلى منازل شمال شرقي بلدة يارون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 9 2025 - 18:06

مراسل المنار: قوات العدو تعمد إلى نقل مواد متفجرة إلى منازل شمال شرقي بلدة يارون

منذ 26 mins 9 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة