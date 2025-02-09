حماس: عودة النازحين واستمرار تبادل الأسرى والانسحاب من “نتساريم” دحضت كذبة نتنياهو بتحقيق النصر الكامل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 10:24

حماس: عودة النازحين واستمرار تبادل الأسرى والانسحاب من “نتساريم” دحضت كذبة نتنياهو بتحقيق النصر الكامل

منذ 12 mins 9 February، 2025
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