مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية علنيّة بشكل جماعي وسط حراسة الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 10:24

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية علنيّة بشكل جماعي وسط حراسة الاحتلال

منذ 1 ساعة 9 February، 2025
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