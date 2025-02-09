كتائب شهداء الأقصى – طولكرم: تصدينا لاقتحام قوات العدو لمخيم نور شمس من عدة محاور وخضنا اشتباكات معهم بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 08:52

كتائب شهداء الأقصى – طولكرم: تصدينا لاقتحام قوات العدو لمخيم نور شمس من عدة محاور وخضنا اشتباكات معهم بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة

منذ 30 mins 9 February، 2025
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