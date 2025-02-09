بوشكوف: ترامب يهاجم وكالة التنمية الدولية لأنها معقل لخصومه

اعتبر العضو في مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهاجم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأنها تعتبر “معقلا لخصومه”.

وكتب بوشكوف على “تلغرام”، إن “دونالد ترامب حل وكالة التنمية الدولية ليس كونها ليست على هواه، بل لأنها كانت معقلا لخصومه السياسيين”.

وتابع أن “الوكالة المدربة في مجال تمويل المعارضة والصحفيين في دول ذات أنظمة لا تروق للولايات المتحدة، كانت تمول وسائل الإعلام الغربية التي كانت تشن حملة تشهير ضد ترامب في الولايات المتحدة وفي الغرب بشكل عام”.

واعتبر أنه “في حال مواصلتها لأنشطتها بهذا الاتجاه، كان سيؤدي ذلك إلى تقويض النظام القائم في الولايات المتحدة نفسها والتغيير لاستبدال ترامب”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو قائما بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تعتزم الإدارة الأمريكية الجديدة مراجعة أنشطتها وفحص نفقاتها المالية.

وقررت الإدارة تعليق عمل الوكالة حتى إتمام الإجراءات المخطط لها.

المصدر: روسيا اليوم