حماس: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية من أمريكا يؤكد توجهاتها بتعزيز شريعة الغاب ومكافأة مجرمي الحرب أمثال نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 13:20

حماس: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية من أمريكا يؤكد توجهاتها بتعزيز شريعة الغاب ومكافأة مجرمي الحرب أمثال نتنياهو

منذ 8 mins 8 February، 2025
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