قناة 13 العبرية نقلاً عن مصدر: نقلنا رسالة صعبة إلى الوسطاء بأن مشاهد اليوم لن تمر مرور الكرام – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 13:20

قناة 13 العبرية نقلاً عن مصدر: نقلنا رسالة صعبة إلى الوسطاء بأن مشاهد اليوم لن تمر مرور الكرام

منذ 50 mins 8 February، 2025
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