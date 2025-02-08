السيد الخامنئي: النصر النهائي في نهاية المطاف سيكون حليفا للشعب الفلسطيني وهذا أمر محتوم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 13:20

السيد الخامنئي: النصر النهائي في نهاية المطاف سيكون حليفا للشعب الفلسطيني وهذا أمر محتوم

منذ 50 mins 8 February، 2025
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