السيد الخامنئي: الدفاع عن فلسطين ودعم شعبها ليس موضعًا للسؤال في أذهان الشعب الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 13:20

السيد الخامنئي: الدفاع عن فلسطين ودعم شعبها ليس موضعًا للسؤال في أذهان الشعب الإيراني

منذ 56 mins 8 February، 2025
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