منظمة الصحة العالمية تنسق لخروج نحو 50 مريضا وجريحا منهم أطفال للعلاج خارج قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 11:26

منظمة الصحة العالمية تنسق لخروج نحو 50 مريضا وجريحا منهم أطفال للعلاج خارج قطاع غزة

منذ 41 mins 8 February، 2025
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