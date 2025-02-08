قناة 12 العبرية: حماس تختار تسليم الأسرى هذه المرة في منطقة مأهولة ربما كإشارة لترامب الذي ادّعى أن القطاع مدمّر بالكامل وغير صالح للسكن. – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 11:26

قناة 12 العبرية: حماس تختار تسليم الأسرى هذه المرة في منطقة مأهولة ربما كإشارة لترامب الذي ادّعى أن القطاع مدمّر بالكامل وغير صالح للسكن.

منذ 1 ساعة 8 February، 2025
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