قوات الاحتلال تحتجز عدة شبان خلال اقتحام بلدة سلواد شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 02:00

قوات الاحتلال تحتجز عدة شبان خلال اقتحام بلدة سلواد شمال رام الله

منذ 22 mins 8 February، 2025
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