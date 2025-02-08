وزير الخارجيّة العراقية: العراق قلق أزاء تنامي قوة عصابات داعش عند حدوده مع سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 00:28

وزير الخارجيّة العراقية: العراق قلق أزاء تنامي قوة عصابات داعش عند حدوده مع سوريا

منذ 5 mins 8 February، 2025
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