قوات الاحتلال تدهم حي الشهيد محمود طوالبة الواقع بين مدينة ومخيم جنين وتطلق قنابل الصوت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 00:28

قوات الاحتلال تدهم حي الشهيد محمود طوالبة الواقع بين مدينة ومخيم جنين وتطلق قنابل الصوت

منذ 10 mins 8 February، 2025
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