سرايا القدس كتيبة طولكرم: تمكنا من استهداف قوة مشاة صهيونية في الحارة الشرقية وإصابتهم بنيران كثيفة، والعمليات مستمرة لفك الحصار عن طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 00:28

سرايا القدس كتيبة طولكرم: تمكنا من استهداف قوة مشاة صهيونية في الحارة الشرقية وإصابتهم بنيران كثيفة، والعمليات مستمرة لفك الحصار عن طولكرم

منذ 59 mins 7 February، 2025
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