“البنتاغون”: وزارة الخارجية وافقت على مبيعات محتملة لصواريخ وذخائر ومعدات أخرى لـ”إسرائيل” بقيمة إجمالية تقدر 6.75 مليار دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 00:26

“البنتاغون”: وزارة الخارجية وافقت على مبيعات محتملة لصواريخ وذخائر ومعدات أخرى لـ”إسرائيل” بقيمة إجمالية تقدر 6.75 مليار دولار

منذ 1 ساعة 7 February، 2025
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