النائب علي فياض:الأميركيون بذلك يدفعون هذه الساحة وتوازناتها إما إلى الانهيار أو الانفجار وهذا من شأنه أن يُهدّد كل مسار ‏التعافي والاستقرار الذي ينتظره اللبنانيون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 21:22

النائب علي فياض:الأميركيون بذلك يدفعون هذه الساحة وتوازناتها إما إلى الانهيار أو الانفجار وهذا من شأنه أن يُهدّد كل مسار ‏التعافي والاستقرار الذي ينتظره اللبنانيون

منذ 44 mins 7 February، 2025
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