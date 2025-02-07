النائب علي فياض: الأميركيون يخونون دورهم الإشرافي ‏المفترض على ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١، ويمارسون ضغوطات على الساحة الداخلية ‏اللبنانية بما لا تحتمله التوازنات السياسية والاجتماعية والحقائق التمثيلية التي تعكسها الخريطة النيابية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 21:22

النائب علي فياض: الأميركيون يخونون دورهم الإشرافي ‏المفترض على ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١، ويمارسون ضغوطات على الساحة الداخلية ‏اللبنانية بما لا تحتمله التوازنات السياسية والاجتماعية والحقائق التمثيلية التي تعكسها الخريطة النيابية

منذ 45 mins 7 February، 2025
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