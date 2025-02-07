عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض: إن المواقف الأميركية التي ترفض مشاركة حزب الله بالحكومة بأي شكل من الأشكال هي محاولة استثمار ‏إعلامي وسياسي على غير ذي موضوع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 21:22

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض: إن المواقف الأميركية التي ترفض مشاركة حزب الله بالحكومة بأي شكل من الأشكال هي محاولة استثمار ‏إعلامي وسياسي على غير ذي موضوع

منذ 47 mins 7 February، 2025
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