مغادرة رئيس الحكومة المكلف نواف سلام القصر الرئاسي من دون الإدلاء بأي تصريح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 19:50

مغادرة رئيس الحكومة المكلف نواف سلام القصر الرئاسي من دون الإدلاء بأي تصريح

منذ 8 mins 7 February، 2025
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