نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نحو مليون فلسطيني نازح يعيشون في خيام دون المستوى وظروف غير آمنة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 19:50

نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نحو مليون فلسطيني نازح يعيشون في خيام دون المستوى وظروف غير آمنة

منذ 18 mins 7 February، 2025
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