مكتب إعلام الأسرى: سيتم الإفراج غدا عن 18 أسيراً محكوماً بالمؤبد و54 من ذوي الأحكام العالية و111 أسيراً من غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 19:50

مكتب إعلام الأسرى: سيتم الإفراج غدا عن 18 أسيراً محكوماً بالمؤبد و54 من ذوي الأحكام العالية و111 أسيراً من غزة

منذ 43 mins 7 February، 2025
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