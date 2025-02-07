جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بعد يومين من العثور عليه مصاباً بجروح خطرة داخل معسكر للجيش في جنوب فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 18:18

جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده بعد يومين من العثور عليه مصاباً بجروح خطرة داخل معسكر للجيش في جنوب فلسطين المحتلة

منذ 1 ساعة 7 February، 2025
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